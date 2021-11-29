Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 22:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul fırtınaya teslim: Motokuryelik yapılamayacak
[Fotoğraf: AA ]
İstanbul'da etkisini sürdüren lodos ve fırtına nedeniyle bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacak.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.
Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından motokuryelik yapılamayacağını duyurdu:
"Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacaktır."
Eğitime lodos engeli
Kentte eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Etiketler: Ali Yerlikaya Fırtına Hava Durumu İstanbul Son Dakika
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