İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan fırtına etkisini sürdürmeye devam ediyor. Lodos nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.

Vali Ali Yerlikaya, Twitter hesabından motokuryelik yapılamayacağını duyurdu:

"Trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılamayacak, motosiklet ve elektrikli scooter kullanılmayacaktır."

Eğitime lodos engeli

Kentte eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.