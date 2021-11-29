Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fahrettin Altun Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Musevi vatandaşlarımızın ve dünya üzerindeki tüm Musevilerin Hanuka Bayramlarını kutluyorum" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Musevilerin Hanuka Bayramı'nı kutladı.
Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medeniyetler beşiği kadim yurdumuzda, kardeşlik hukukunu karşılıklı koruyarak yaşadığımız Musevi vatandaşlarımızın ve dünya üzerindeki tüm Musevilerin Hanuka Bayramlarını kutluyorum" dedi.
Medeniyetler beşiği kadîm yurdumuzda, kardeşlik hukukunu karşılıklı koruyarak yaşadığımız Mûsevî vatandaşlarımızın ve dünya üzerindeki tüm Mûsevîlerin Hanuka Bayramlarını kutluyorum.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) November 29, 2021
Etiketler: Fahrettin Altun
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