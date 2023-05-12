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TRT Haber 12.05.2023 14:42

İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Levent'te yapımı tamamlanan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kıldı. Ardından caminin açılışını yaptı.

İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için yapımı tamamlanan ve bugün açılışı gerçekleşecek Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne geçti.

Namazın ardından buradaki cemaate seslenen Erdoğan, muhteşem bir eseri Müslümanlara, ümmete, millete kazandırmaya vesile kıldığı için Rabb'ine hamdettiğini söyledi.

Al-i İmran Suresi'nin 110. ayetinin "Ümmetin içerisinden çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz. Doğruyu emreder yanlıştan men edersiniz." bölümünü anımsatan Erdoğan, "Ben şu anda karşımdaki bu cemaati doğruyu emreden bir cemaat olarak görüyorum. Yanlıştan döndürecek, men edecek bir cemaat olarak görüyorum. Öyleyse bunun gereği neyse bunun gereğini de inşallah eksiksiz yerine getirelim ki yanlış yollara düşmeyelim" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın leventlerinin bu semtten Boğaz'a indiğini, semtin adının bu nedenle Levent olduğunu anlatarak, camiye de Kaptanı Derya Barbaros Hayrettin Paşa'nın adının yakışacağı için bu ismi verdiklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin yardımıyla caminin bu aşamalara geldiğini belirten Erdoğan, "Ben inanıyorum ki hayırseverlerimizin bu gayretleri karşısında hiçbir şey eksik kalmaz. Bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Tabii pazar günü biliyorsunuz ciddi bir kararı hep birlikte vereceğiz. Cuma günü, verilecek olan kararın da ümmetimiz, milletimiz için ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyoru." ifadelerini kullandı.

Cuma namazı hutbesini ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş okudu.

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