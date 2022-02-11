Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Bölgesi'ndeki otelde 3'üncüsü düzenlenen Sektör Zirvesi'nde bir araya geldi.

Zirvenin açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Teknolojinin en hızlı değişiminin yaşandığı alanların başında gelen bilişim teknolojileri artık ülkelerin açık veya gizli mücadele alanlarından birine dönmüş durumdadır.

Teknolojinin kullanılması ve yaygınlaşması için ülkeler ciddi yatırımlar yapıyor. Ama teknolojideki hızlı gelişme aynı hızda belki de daha ivmeli bir şekilde güvenlik alanında da bir gelişmeyi tetikliyor. Bir taraftan hem bilişim sistemlerinin ve hem de klasik bilişim altyapılarımızın da ötesine geçecek şekilde ağ bağlantısı olan her bir cihazın korunması ve bu cihazlar tarafından oluşturulan verilerin güvenliğini sağlıyoruz.

Özellikle yazılım temelli teknolojilerimizin, kritik altyapılarımızın, üretim tesislerimizin, bankacılık sistemlerimizin, sağlık sektörümüzün, enerji sistemlerimizin, savunma sanayimizin ve kamu kurumlarımızın verilerinin olası tüm siber güvenlik saldırı ve tehditlere karşı dayanıklı hale gelmesi elzem hale gelmiştir" dedi.

"Güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız"

Savunma Sanayii Başkanlığı olarak saldırılarda kendi kendine yeten ve bütün siber güvenlik çözümlerini üretebilen ekosisteme sahip olmasını amaçladıklarını belirten Demir, “Yürüttüğümüz 50'ye yakın siber güvenlik projesi ile hem güvenlik hem de sivil kamu kurumlarımıza ürün ve hizmet sağlamaktayız. Her geçen gün rekabetçi seviyesi artan yerli siber güvenlik ürünlerimizin kullanım oranlarının artması bize güven vermektedir. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle her anlamda güçlü ve kendi kendine yeten bir ülke olmak durumundayız" diye konuştu.

'Milli Teknoloji Hamlesi'ne önem verdiklerini anlatan Prof. Dr. Demir, “Yapay zeka ile ilgili de bir yapılanma olması gerektiğine inanıyorum. Biz bu meselelere yazılımsal olarak yaklaşırken donanımsal anlamda da ülkemizde önemli adımlar atılması gerekiyor. Bundan sonra olacak girişimlerde eğer donanım anlamında geri kalırsak belki de yazılım anlamında alacağımız tedbirlerin etkisiz kalma ihtimali çok büyük" dedi.