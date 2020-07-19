Haber Giriş: Kaynak: AA
İran ve Afganistan'a uçuşlar askıya alındı
[Fotoğraf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında İran ve Afganistan'a yapılan uçuşların askıya alındığı açıkladı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "COVID-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" sözüne yer verildi.
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