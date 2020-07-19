Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından koronavirüs tedbirleriyle ilgili bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "COVID-19 süreci kapsamında tedbir amaçlı İran ve Afganistan'a yapılan uçuşlar ülkemiz tarafından askıya alınmıştır" sözüne yer verildi.