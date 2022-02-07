Haber Giriş: 7 Şubat 2022 Pazartesi 19:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İran Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan için "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
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