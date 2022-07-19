İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Yedinci Toplantısı'na katılan ikili, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ortak basın toplantısı düzenliyor. https://t.co/iDLkyMLIv3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 19, 2022

İşte Reisi'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkemize ziyareti iki ülke arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Doğalgaz ihracatı ile ilgili bulunan 25 yıllık anlaşmanın süresinin uzatılmasını iki taraf da vurguladı.

İki taraf da Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasını vurguladı. Hangi başlık altında olursa olsun terörizmle mücadele edilmeli.

(Türkiye ve İran) İki ülke arasında 30 milyar dolar ticaret hacmi belirledik. Bu mevcut ortak ticaret hacminin 3 katına çıkarılması demek. İki ülkenin ortak sanayi şirketleri kurması da bugün üzerinde anlaştığımız konulardan biri."

Ayrıntılar geliyor...