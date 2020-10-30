Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 8 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetleri ve saldırı girişimleri keşif ve gözetleme vasıtıları sayesinde anında önleniyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.
Operasyonda 8 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dU4IICtm9C— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020
Etiketler: Son Dakika Milli Savunma BakanlığıSon Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 10:00
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