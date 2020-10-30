Terör örgütünün sınır ötesindeki faaliyetleri ve saldırı girişimleri keşif ve gözetleme vasıtıları sayesinde anında önleniyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.



Operasyonda 8 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/dU4IICtm9C