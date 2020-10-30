Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan Ahmet Alastal, 2013 yılında Türkiye'ye geldi. Bir süre Başakşehir'de 2 ayrı kiralık dairede oturdu.

Ahmed Alastal, 2014 yılında Başakşehir'de oturduğu ikametten ayrıldıktan sonra eşyalı bir daire kiraladı. Sakarya'ya taşınana kadar gözlerden uzak, kimsenin dikkatini çekmeden yaşadı.

Zanlı daireyi kendi adıyla aylık bin 500 lira bedelle, 3 bin lira depozito vererek kiraladı.

Zanlının ev sahibi, "Emlakçıdan her ay parayı gider alırdım. Sadece sözleşme anında ilişkimiz oldu. Komşulardan usulsüzlük, uygunsuzluk yapıyor gibi bir durum da bize hiç intikal etmedi." diye konuştu.

TRT Haber ayrıca Alastal'a daire kiralamak için aracılık yaptığı iddia edilen kişiye ulaştı. O dönem Filistinli bir sivil toplum kuruluşunda çalışan kişi, zanlıyı haberlerde izlediğini ancak tanımadığını ifade etti. "O dönemde gelen hasta ve yaralılar oluyordu. Onlara biz bakıyorduk. Alastal isimli kişiler geldi o dönem ama bu Alastal gelmedi." ifadelerini kullandı.

Dubai'den geldiği öne sürülen Ahmet Alastal, bir süre sonra Sakarya'dan ev satın aldığını belirterek İstanbul'dan ayrıldı. Alastal, Birleşik Arap Emirlikleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla Sakarya'da tutuklanmıştı.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Ahmet Bağış

