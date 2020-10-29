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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesinde Yukarı Karabağ konusu ele alındı.
Etiketler: Azerbaycan Ermenistan Karabağ SorunuSon Güncelleme: 29 Ekim 2020 Perşembe 20:11
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