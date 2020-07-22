Türk Silahlı Kuvvetleri'ninin peş peşe operasyonlar ve güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırıyor.

Terörden arananlar listesindeki sayılar gün geçtikçe azılırken örgüt üyelerinin kaçışları da sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı teröristin, Silopi’de güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu.#MSB #TSK pic.twitter.com/XW7II0XMX5 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 22, 2020

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK’lı terörist, Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu" ifadelerine yer verildi.



