Bakan Gül: Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı alacaktır
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır" açıklamasını yaptı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
"Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" sözlerine yer veren Gül, zanlının hak ettiği cezayı muhakkak alacağını belirtti.
Bakan Gül, paylaşımında şunlara da yer verdi:
"Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur."
Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak alacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 22, 2020