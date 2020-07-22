Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin ile ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

"Gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" sözlerine yer veren Gül, zanlının hak ettiği cezayı muhakkak alacağını belirtti.

Bakan Gül, paylaşımında şunlara da yer verdi:

"Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topyekûn mücadele yitirdiğimiz her bir canımıza hepimizin borcudur."