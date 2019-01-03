Yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütüne düzenlenen operasyonlar hız kesmeden sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlendiğini duyurdu.

Irak kuzeyi Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine 02 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir. pic.twitter.com/ZAYuxQaKt9 — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 3 Ocak 2019

Zap, Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Kaynak: TRT Haber