Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi.

Salih'i havalimanında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız ile Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Ali Sivri karşıladı.

Salih, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

Liderlerin, ikili ilişkileri tüm yönleriyle ele almaları ve çeşitli alanlarda iş birliğinin geliştirilmesi imkanlarını değerlendirmesi bekleniyor. Görüşmeler sırasında Erdoğan ve Salih'in Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunması öngörülüyor.

TBMM Başkanı Yıldırım ile bir araya gelecek

Irak Cumhurbaşkanı Salih, akşam saatlerinde de TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Salih, 2 Ekim'de göreve geldiğinden bu yana ilk defa Ankara'yı ziyaret ediyor.

Kaynak: AA