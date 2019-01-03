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Ankara'da FETÖ operasyonu: 16 gözaltı kararı
03 Ocak 2019 Perşembe 09:45 - Son Güncelleme 03 Ocak 2019 Perşembe 10:42
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, özel sektör ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 16 kişi hakkında FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: AA
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