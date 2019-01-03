Başsavcılıktan yapılan açıklamada, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve Ankara ile Çankırı'da bulunan şüphelilerden 7'sinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik işlemlerin sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA