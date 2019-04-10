Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatları düzenlendiği belirtildi.

Hava harekatları neticesinde, terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Irak kuzeyi Zap, Gara ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Pb1GHU5YaP — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 10 Nisan 2019

Kaynak: TRT Haber