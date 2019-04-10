Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yayımladığı mesajında Altun, “Milletimizin emniyeti ve huzuru için üstün bir vazife anlayışıyla hizmet veren Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı kutluyorum. Bu vesileyle şehit polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: TRT Haber