Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "NATO ülkelerinin bazılarında S-300'ler var. Herhangi bir hava savunma sistemine sahip olmak NATO üyeliğiyle çelişmez" dedi.

"İkinci S-400'ü de alabiliriz"

Konuya ilişkin ABD'nin tutumunu değerlendiren Çavuşoğlu, "ABD Patriot satmak istemezse yarın biz ikinci S-400'ü de alabiliriz, başka bir hava savunma sistemi de alabiliriz" diye konuştu.

F-35 alımı

Bakan Çavuşoğlu, "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım. Ta ki kendi uçağımı üretene kadar" şeklinde konuştu.

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