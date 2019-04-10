AK Parti’de, gözler yerel seçimler sonrası ilk kritik toplantıya çevrildi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

MYK toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir rapor sunulacak. Raporda seçim sonuçlarına ilişkin il il, ilçe ilçe kapsamlı analizlere yer verilecek. AK Parti’nin oy kaybı yaşadığı ve oy oranını artırdığı yerlere mercek tutulacak.

AK Parti’de en yetkili karar alma organı Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da Cuma günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda gündem yine sandık sonuçları olacak.

MYK ve MKYK’da, izlenecek yeni sürece ilişkin yol haritası belirlenecek.

Kaynak: TRT Haber