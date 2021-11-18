Terör örgütü PKK'ya operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/WCWdCcFPbl