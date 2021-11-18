Irak'ın kuzeyinde teröristlere SİHA darbesi
TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'ların düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi.
Terör örgütü PKK'ya operasyonlar yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe vuruyor.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonu Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA’larımızın düzenlediği operasyonla etkisiz hâle getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek! pic.twitter.com/WCWdCcFPbl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 18, 2021
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgedeki teröristler takibe alındı. Tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'ların düzenlediği operasyonla vuruldu.
Bakanlık bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği mesajını paylaştı.
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