Güvenlik güçlerinin bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları düzenlendi.

Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi. pic.twitter.com/TPkh4PXAqC — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 22 Mart 2019

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi."

Kaynak: TRT Haber