Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınır ötesinde de sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.
Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 8, 2020
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek! pic.twitter.com/wggWPnm2Fj
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