Terörle mücadele sınır ötesinde de sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Paylaşımda, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" denildi.