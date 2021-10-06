Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.

Böylelikle bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.