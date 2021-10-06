Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:39Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi. Bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik, teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hale getirildi.
Böylelikle bugün bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8 oldu.
Teröristlere ağır darbe indirmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 6, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist daha topçu atışları ile etkisiz hâle getirildi. Bugün bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 8 oldu. #MSB #TSK pic.twitter.com/fJPrrdWBwM
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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