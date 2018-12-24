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Irak'ın kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
23 Aralık 2018 Pazar 10:47 - Son Güncelleme 23 Aralık 2018 Pazar 12:50
TSK'dan Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.
Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.
Kaynak: AA
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