Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ve Hakurk bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatlar sonucu, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.

Ayrıca harekatlarda, terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar da imha edildi.

Kaynak: AA