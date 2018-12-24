İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Edirne İl Başkanlığında yaptığı konuşmada, nüfus hizmetlerinden uyuşturucuyla mücadeleye, terörden göçle mücadeleye kadar birçok meselede halkın huzur ve refahını arttırmak için çaba sarf ettiklerini söyledi.

Türkiye'de asayiş ve uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalarda gelinen noktaları örnekler vererek anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Yaptığımız çalışmalar neticesinde İstanbul'da hırsızlık sayısı 78'den 57'ye düştü, Ankara'da 30'dan 11'e düştü, aynı zamanda İzmir'de 9, 8 rakamlarına düştü. Uyuşturucuyla mücadelede aynısı. Hani ben bir söz söyledim ya bana kızdılar. 'Okulların önünde uyuşturucu satan görürseniz ayaklarını kırın' dedim. O lafı neden söyledim biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımız bize talimat verdi. 'Bu meseleyi bitireceksiniz' diye. 2016 rakamlarını gördüm. Uyuşturucuya doğrudan bağlı ölümlerin sayısı, 920 olmuş. 500'den 920 'ye çıkmış. Bu sentetik uyuşturucular, kimyasal uyuşturucular sayesinde bu rakamlar yükselmiş. 2017 yılında ise rakam 941. Baktım ki rakam yükseliyor ve daha kötüye gidecek. Ne olursa olsun bunu bitirmemiz lazım ve bu mücadeleyi ortaya koymamız lazım. Size bu senenin rakamlarını söylüyorum. Geçen yıl 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümlerin sayısı 380'e kadar düştü. Mücadelemizi aynı şekilde devam ettireceğiz."

Türkiye'de trafik kazalarının azalması için de büyük mücadeleler verdiklerini ifade eden Soylu, son aylarda yapılan denetimler sayesinde kazalarda ölüm oranlarının geçen yıla nazaran yüzde 5,7 düştüğünü aktardı.

Türkiye'de yılda 7 bin 400 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini dile getiren Soylu, bu rakamın düşürülmesi için bazı tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.

Terörle mücadele

Terörle mücadele konusunda da çok başarılı operasyonlar düzenlediklerini, teröre katılımların son 30 yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Terör örgütünden kopmaların en çok olduğu bir yılın içerisindeyiz. Tunceli'de büyük bir sığınağın, mağaranın içerisinde sıkıştırdık bunları. Büyük bir mağara yapmışlar 550 metrelik, katları var. Yiyecek depoları, spor salonları, eğitim salonları ayrı. Geçen hafta perşembe gününden itibaren bunlara 'oradan çıkın' dedik. Çıkmadılar, 'çıkın' dedik, çıkmadılar. Dün itibariyle hepsini etkisiz hale getirdik.

Dağ, taş, tepe, hiç önemli değil. Şu anda kimi yerde 1 metre, kimi yerde 2,5 metre kar var. kahramanlarımız, aslanlarımız, biz burada sıcak yerde dururken, orada bizim huzurumuz için terör örgütüne aman vermemek için ellerinden gelen bütün gayreti, şehadetlerini göze alarak mücadele ortaya koyuyorlar. Allah onlardan razı olsun. Bilmenizi istiyorum ki terör örgütüne tarihinin en ağır darbesini vuruyoruz."

Terörün kaynakları kurutuluyor

Terörün finansal kaynaklarına da darbe vurulduğunun altını çizen Süleyman Soylu, "Nefes aldırmıyoruz onlara. Belediyeler kayyum atanmasına çok kızdılar. Çünkü para oradan geliyordu onlara. Millet vergi verecek belediyeye onlar dağa terör örgütlerine götürecekler" ifadesini kullandı.

Terör örgütü PKK'nın çirkin yüzünün örgütten kaçanlarca anlatıldığını ifade eden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda diyorlar ki (Eğer sen dağa gidersen kardeşini de belediyeye alırız) diyorlar. Aynı zamanda lojistik sağlıyorlar. Kampanyalar düzenliyorlar, festivaller düzenliyorlar. Oraya birisi geldiği zaman o çocukları kandırıp, dağa götürüyorlar. Dağda ne yapılıyorlar, o Murat Karayılan, alçak, namusuz adam. Cemil Bayık, alçak namusuz adamlar 14-15 yaşındaki çocukları taciz ediyorlar, tecavüz ediyorlar. Bir daha kendi anne ve babalarının yanlarına dönmesine fırsat vermiyorlar.

Yazıklar olsun. Onlarca çocuk, onlarca genç. Kaçmayı başaranlar neler anlattılar, hakim karşısında. O milletvekilleri Meclis'te sanki bunlar hiç yokmuş gibi davranıyor. Kadın hakları gündeme geldiğinde en büyük savunucuları, çocuk haklarının en büyük yalandan savunucuları da bunlar. Şikayet ediyorlar bizi, Cumartesi Annelerine, İstiklal Meydanında niye izin vermedik diye. PKK örgütünün ele başları tek tek açıklamalarda bulundu. Gidip 700'üncü toplantıya destek vereceksiniz diye. PKK orada, DHKP-C orada diğer terör örgütü üyeleri orada. Devlet olarak, bu milletin emanet verdiği birisi olarak bakıp kalacağız, öyle mi? Ne söylerlerse söylesinler. Biz sosyete siyaseti yapmıyoruz. Biz milletin, halkın siyasetini yapıyoruz. "

"Çarığını ters giydirdi Recep Tayyip Erdoğan"

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dış politikayı ele almasıyla tüm dünyanın hayranlığını kazandığını vurguladı.

"Türkiye'de çok dış politika bilenlere çarığını ters giydirdi Recep Tayyip Erdoğan" diyen bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Çok dış politika biliyorlardı, anlatıyorlardı, 'biz yaparız, biz ederiz bizden fazla kimse bilmez' yaklaşık 3-4 yıldır dış politikada her şeyi eline aldı. Öyle bir örgü ördü ki, öyle bir tablo ortaya koydu ki bütün dünyanın hayranlığını kazandı. Her attığı adımda doğrunun yanında oldu. Hani bize yukarıdan 'Dış politikayı biz yapmazsak Türkiye yanlış yerlere gider' diyenlere dış politikanın nasıl yapılacağını A'sından Z'sine kadar öğretti. Tayyip Erdoğan aya çıkardı, onlar yaya kaldı."

AK Parti iktidarının Türkiye'ye çok önemli kazanımlar sunduğunu ve yapılanların şiddetle, tehditle değil oyla, sandıkla ve demokrasiyle gerçekleştirildiğini anlattı.

"AK Parti iktidarı iş başı yaptığında tereddütler yumağı oluşturdular, 'şunu yapacaklar, bunu yapacaklar' diye..." ifadelerini kullanan Soylu, "O tereddütler yumağını elinizin tersiyle ittiniz, ülkemi düşürmek istedikleri istikrarsızlıktan istikrara sizler sevk ettiniz. Bir çok işle karşı karşıya kaldınız, bir taraftan AK Parti'nin kapatılması, ardından Gezi Olayları, 17/25 Aralık darbesi, ardından 6-7 Ekim olayları... Bunların arasında sabahtan akşama kadar televizyonlardan, manşetlerden tehdit edilen 'yarın bunun hesabını verirsiniz' diye, daha düne ait örneklerle hem AK Parti tabanını hem liderini tehdit eden bir çok anlayışla karşı karşıya kaldınız" diye konuştu.

Türkiye'yi pek çok şeyle köşeye kıstırmak istediklerini ama buna izin verilmediğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:

"Bugün 10 bin doların üzerinde kişi başı gelir var, 168 milyar dolar Türkiye'nin ihracat tablosu var. Bugün benim ülkem dünyanın en çok, başka ülkelerdeki mağdurlara, mazlumlara,elini uzatıp bekleşenlere 9,1 milyar dolarla yardım eden bir ülke konumuna geldi. Alan elden veren el pozisyona gelen bir Türkiye ile karşı karşıyayız. Bizi terörle, bizi Kandil'le, bizi Suriye'deki terör yapılanmalarıyla tehdit ettiler. Dünyanın en güçlü olarak bildiğimiz ülkeleri onlara destek verdiler, yetmedi moral sağladılar. 'Acaba Türkiye'nin bu istikrar ve istikametini durdurabilir miyiz?' anlayışında oldular. Allah'a şükürler olsun Türkiye son 4 yılda 6 seçim geçirdi. Bir kişinin burnu kanamadı. Herkes sandığa gitti hür, özgür tercihini ortaya koydu ama sonuç bu milletin istikrarının, geleceğinin, yarınlarının nasıl olacağı kararını bu aziz millet verdi. Her türlü meseleyi Türkiye'yi karıştırmak, fitne çıkarmak için kullandılar siz buna da izin vermediniz. Kimi zaman sandıkla çözdünüz, gün oldu kapı kapı dolaşıp 'bu fitneye itibar etmeyin' diye milletin ayağına gidip anlattınız. Bir taraftan terörle çerçevelemeye çalıştılar, bir taraftan PKK, bir taraftan PYD, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C bütün terör örgütleriyle çukurlar kazdılar, emek verdiğimiz okulları, hastaneleri, camileri bu ülkenin kazanımlarını tarumar edip bu ülkeyi sıkıntıya düşürmek istediler. Orada da sizler teslim olmadınız, inancınızdan, geleceğe ait umudunuzdan, bu ülkeye olan sadakatinizden, liderimize bağlılığınızdan, hiçbir an sarfı nazar etmediniz. Tam tersi üzerimize geldikçe, 15 Temmuz darbesini gerçekleştirmek istedikleri sürece birbirinize kenetlendiniz, milletle hemhal olmanın ne demek olduğunu tüm dünyaya gösterdiniz."

Dünyaya demokrasi dersi

Dünyanın demokrasi namusunu FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı duranların kurtardığını ifade eden Bakan Soylu, "Bize demokrasiyi anlatmaya çalıştılar. Avrupa'dan, 'siz demokrasiyi tam uygulayamıyorsunuz, biz uyguluyoruz' dediler. Ama onlar bir taraftan yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının, bir taraftan ırkçılığın peşinden düştüler ama bizler 15 Temmuz'da hain darbe girişimine kalkışanlara karşı sadece 780 bin kilometrekaredeki demokrasiyi değil dünyanın demokrasi namusunu kurtardınız" dedi.

Bakan Soylu, Türkiye'nin tüm vesayetlere karşı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine de yine demokrasiyle, sandıkla geçtiğinin altını çizdi.

Fırat'ın doğusunda ve Suriye'nin tamamında son günlerde gerçekleşen olayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllardan beri üzerinde durduğu politikalarının ne kadar doğru ve haklı olduğunu gösterdiğine işaret eden Bakan Soylu, şöyle konuştu:

"Etrafımızdaki coğrafyaya ve dünyaya ancak ve ancak Anadolu coğrafyasının huzur verebileceğini herkes tarafından kabul edildiği bir anlayışı son günlerde net bir şekilde görüyoruz. Endişe etmeyin doğru bir istikamette gidiyoruz. İstikametimiz sadece kendimize ait bir istikamet değil, biz kendimiz için zenginleşmek isteyen bir millet değiliz, elbetteki insanlarımızın standartları yükselecek, insanlarımız iyi şartlarda hayatlarını devam ettirecekler, bu dünyanın ötesi dünyası olduğunu bilen bir inancın mensuplarıyız, Müslümanız. Biz bu dünyanın imtihan dünyası olduğunu biliyoruz, elbetteki çalışacağız, elbetteki gayret göstereceğiz, elbetteki ülkemizi mamur edeceğiz, elbetteki imar, inşa medeniyetinin bize bıraktığı emanetleri en iyi noktaya götürme konusundaki irademizi sergileyeceğiz. Eğer dünyanın bir tarafında, yakın coğrafyasında bir huzursuzluk varsa o huzursuzluğun bize sirayet edeceğini, fukaralık varsa o fukaralığın bize sirayet edeceğini aklımızdan çıkaramayacağız."

Kaynak: AA