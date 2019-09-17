Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi17 Eylül 2019 Salı 09:11 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 13:37
Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Terör örgütü PKK'ya ait silah mevzii, sığınak ve barınakların vurulduğu hava harekatında, 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2019
Haftanin'de de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesine icra edilen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. #MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 17, 2019
Kaynak: TRT Haber