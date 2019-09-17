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Bitlis kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi17 Eylül 2019 Salı 03:27 - Son Güncelleme 17 Eylül 2019 Salı 03:31
Bitlis kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve yurt dışında terör örgütlerine düzenlediği operasyonlar devam ediyor.
Operasyonlarla örgüt üyelerine göz açtırılmıyor.
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından, hava destekli operasyonla Bitlis kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İç Güvenlik Operasyonları kapsamında; Bitlis kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Kaynak: TRT Haber
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