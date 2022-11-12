Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi 14:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'lar tafından etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "'Terörist neredeyse hedefimiz orası!' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist daha SİHA'larımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.
Etiketler: Irakın Kuzeyi SİHA Terörle Mücadele
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