Haber Giriş: 4 Şubat 2022 Cuma 10:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK’ya yurt içinde de sınır ötesinde de göz açtırmıyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe Şimşek bölgesinde 4 teröristin tespit edildiği ve ATAK helikopterleri tarafından etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 4, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ATAK helikopterlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/xMh7s8qeM6
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı
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