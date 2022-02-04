Milliyetçi Hareket Partisi, Ankara Kızılcahamam'da kampa giriyor.

Kampa Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleri katılacak.

Kamp 3 gün sürecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başkanlık edeceği kamp 3 gün sürecek.

MHP'nin bu yıl yapacağı siyasi çalışmalar öncelikli olarak değerlendirilecek. Hem genel merkez hem de teşkilat bazında atılacak adımların yol haritası çizilecek.

Ekonomiden terörle mücadeleye iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek

İç ve dış gelişmeler çerçevesinde ülke gündemi de kampta konuşulacak. Ekonomiden terörle mücadeleye, dış politikadan küresel gelişmelere Türkiye'yi ilgilendiren konular kapsamlı şekilde ele alınacak.

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yıldaki faaliyetleri de gözden geçirilecek.

Kamp Pazar günü Devlet Bahçeli'nin konuşması ile sona erecek.