Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu,İç Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Akdeniz,Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar iç ve batı kesimlerde yeniden düşüyor

Hava sıcaklıklarının azalarak iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Batı Akdeniz için fırtına uyarısı

Rüzgarın kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz ile güneybatı kesimlerde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa), Batı Akdeniz’de (Antalya Körfez) rüzgarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın Cuma günü gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

8 il için sarı uyarı: Yoğun kara dikkat

Öte yandan yoğun kar yağışının beklendiği, Artvin, Bolu, Giresun, Hakkari, Rize, Trabzon, Van ve Şırnak için sarı uyarı yapıldı.

Doğu Karadeniz’de görülecek yağışların, Giresun’un doğusu ile Trabzon’un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50kg/m2), Rize ve Artvin’in kuzeyinde çok kuvvetli (50-75 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların 800 m. üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar olarak başlaması zamanla havanın soğumasıyla 200 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Hakkari, Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuvvetli (10-20 cm), Hakkari'nin güney kesimlerinde yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Çığ ve buzlanmaya dikkat

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.