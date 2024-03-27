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Gündem
TRT Haber 27.03.2024 10:02

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Operasyonların, azim ve kararlılıkla süreceğinin vurgulandığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!" notuna yer verildi.

 

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