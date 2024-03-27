Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Operasyonların, azim ve kararlılıkla süreceğinin vurgulandığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!" notuna yer verildi.