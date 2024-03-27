Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Operasyonların, azim ve kararlılıkla süreceğinin vurgulandığı paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!" notuna yer verildi.
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 27, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!… pic.twitter.com/FNq8YIVLKG