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Dünya
AA 28.04.2024 13:15

Sivil Yahudi işgalciler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin korumasındaki 500'den fazla sivil Yahudi işgalci, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Sivil Yahudi işgalciler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Mescid-i Aksa'nın güneybatısındaki El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'e baskın düzenleyen yüzlerce sivil Yahudi işgalci, kışkırtıcı eylemlerde bulundu ve dini ritüeller gerçekleştirdi.

Baskının İsrail polisi korumasında gerçekleştiği vurgulanan açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi kapılarında uyguladığı kısıtlamaları yoğunlaştırdığı aktarıldı.

Hamursuz Bayramı'nın ilk iki gününde, 1167 sivil Yahudi işgalci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

İşgalci Yahudilerin Harem-i Şerif'e düzenlediği bu tür baskınlar bölgede gerginliğin tırmanmasına neden oluyor.

22 Nisan'da başlayan ve 30 Nisan akşamına kadar devam edecek Hamursuz Bayramı (Pesah) dolayısıyla işgalci Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarının artması bekleniyor.

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