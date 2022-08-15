Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklamada, ayrıca en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların sürdürüleceği vurgulandı.