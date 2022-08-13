Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

Güçlü, Kararlı ve Muktedir!



Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.



Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Xl4cavxf8F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 13, 2022