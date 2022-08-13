Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı sürüyor
[Fotograf: AA]
Tahıl yüklü gemilerin Karadeniz'deki yolculukları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, tahıl taşıyan 2 geminin daha Ukrayna'dan ayrıldığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tahıl sevkiyatı kapsamında İskenderun'a 12 bin ton mısır taşıyan Barbados bayraklı "Fulmar S" adlı gemi ile Tekirdağ'a 3 bin ton ayçiçeği tohumu taşıyan Marşal Adaları bayraklı "Thoe" adlı geminin Çernomorsk'tan hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, ayrıca bugün bir geminin tahıl almak üzere Ukrayna'ya hareket edeceği bildirildi.
Etiketler: Tarım Üretimi Ukrayna Milli Savunma Bakanlığı
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