Haber Giriş: 13 Ağustos 2022 Cumartesi 07:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
İklim Değişikliği Başkanlığı'na 38 personel alınacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı İklim Değişikliği Başkanlığına 38 sözleşmeli personel alınacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İklim Değişikliği Başkanlığı birimlerine KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak 4 büro personeli, 18 koruma ve güvenlik görevlisi ile 16 destek personeli olmak üzere toplam 38 sözleşmeli personel alınacak.
Başvurular, e-Devlet üzerinden İklim Değişikliği Başkanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden 22 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında yapılabilecek.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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