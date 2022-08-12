BIST 100 endeksi, en düşük 2.759,43 ve en yüksek 2.896,67 puanla rekor seviyeyi gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,14 artarak 2.864,25 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,6 kazançla 1.035,80 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,6 artışla 6.880 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.675 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.685 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,06 değer kaybederek 17,9470 liraya geriledi, euro yüzde 0,8 artışla 18,3980 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 2,13 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,93 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.