Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.

Bakanlığın açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.