Haber Giriş: 6 Kasım 2021 Cumartesi 10:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Bakanlığın açıklamasında, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde 3 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği bilgisi verildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/The4XZ873h— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2021
Etiketler: Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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