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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Arşiv]
Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu açıklama yaptı.
Bakanlık, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.
Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 9, 2020
Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xJxXFebEPC
Etiketler: son dakika milli savunma bakanlığı terör operasyonuSon Güncelleme: 9 Ağustos 2020 Pazar 22:58
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