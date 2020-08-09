Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan videolu açıklama yaptı.

Bakanlık, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xJxXFebEPC