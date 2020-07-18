Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: MSB]
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakanlığın videolu açıklamasında, "Irak kuzeyi Zap bölgesinde terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine karşı operasyonları kararlılıkla sürüyor mesajı verildi.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/w7EO7ZFuXG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 18, 2020
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