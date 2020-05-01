Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Zap bölgesinde 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Harekatla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapıldı.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü vurgulandı.
Irak kuzeyi Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/AV2yrXvkCQ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 1, 2020
Etiketler: son dakika msb hava harekatıSon Güncelleme: 1 Mayıs 2020 Cuma 11:02
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