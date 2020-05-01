İçişleri Bakanlığı 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi 31 İl başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması gerçekleştirdi.

52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeğiin de görev aldığı uygulamada; marketler, süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi.

En çok 20 yaş altı kısıtlamayı deliyor

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem yapıldı.

82 işyerine ceza

Uygulamada 10 bin 408 park-bahçe, 2 bin 946 mesire-yürüyüş alanı ile 102 bin 618 iş yeri denetlendi. Bu denetimlerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da kontrol edildi.

Aranan 21 kişi yakalandı

Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 kişi sorgulandı. Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 kişi gözaltına alındı.

Kurallara uymayan 3 bin 851 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı.

