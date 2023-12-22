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Gündem
TRT Haber 22.12.2023 22:03

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin de yaralandığını açıkladı. Teröristlerin kaçış istikametlerine düzenlenen hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda 3 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

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