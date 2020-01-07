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Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi07 Ocak 2020 Salı 11:49 - Son Güncelleme 07 Ocak 2020 Salı 12:17
Irak kuzeyi Gara bölgesinde, bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde devam eden operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Irak kuzeyi Gara bölgesinde bir mağara girişinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: AA
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