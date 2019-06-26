Irak'ın kuzeyine yönelik düzenlenen Pençe Harekatı başarıyla devam ediyor.

Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/YQy7oBGABt — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 26 Haziran 2019

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, "PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 2 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: TRT Haber