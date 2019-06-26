Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerde bulunuyor.

Bakan Akar önce ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile bir araya geldi. NATO karargahındaki görüşmede, Türkiye ve ABD arasındaki diyaloğun sürdürülmesinin önemine değinildi.

[ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper]

NATO Genel Sekreteri ve Yunan mevkidaşı ile görüştü

Akar, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt ile de görüştü.

[NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg]

Akar, Yunan mevkidaşı ile görüşmesinde, sorunların iyi komşuluk ilişkileri içinde çözümü ile provokatif davranış ve açıklamalardan kaçınılmasının gerekliliğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı, NATO Askeri Komite Başkanı Orgeneral Stuart Peach ve heyetiyle de bir toplantı gerçekleştirdi.

[İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt]

Akar, NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Nükleer Planlama Grubu, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması ile İnovasyon ve Çığır Açan Yeni Teknolojiler oturumlarına katılacak.

Kaynak: TRT Haber, AA