Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak'ın kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Van'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında bugün Çatak ilçesi kırsalına İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgedeki operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada ise 18 Haziran'da Gevaş ilçesinde güvenlik korucularına yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının faillerinin yakalanması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Söz konusu saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen 2 teröristin Çatak ilçesine bağlı Işınlı Mahallesi kırsalında tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Van İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen Şehit Güvenlik Korucusu Hussam Peyan Operasyonu'nda söz konusu 2 terörist silahları ile (2 AK-47 piyade tüfeği) etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha güçlü ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Kaynak: AA