Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"