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Gündem
TRT Haber 16.03.2024 11:32

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesinde operasyonları hız kesmeden devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından 2 teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. 

"Mücadelemiz son teröriste kadar devam edecek"

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı: 

"Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!"

 

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Irakın Kuzeyi PKK/KCK Terörle Mücadele
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