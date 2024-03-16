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Gündem
AA 16.03.2024 10:11

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı

Mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı.

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı
[Fotograf: AA]

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini hatırlattı.

Vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını belirten Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayına ilişkin toplam 4,8 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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